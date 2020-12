Il ministro Boccia si dice scioccato dalle folle | ' Hanno fatto bene in Germania a fare il lockdown'

antonio_santoro : Il Ministro Boccia dovrebbe essere un economista di formazione. Eppure si meraviglia del fatto che le persone rispo… - B_B961 : RT @GiovanniCagnol1: Inviterei il ministro Boccia (che cita Merkel) a studiarsi il NOVEMBERHILFE (piano di aiuti ai business chiusi), e il… - Barbaramenteme : RT @GiovanniCagnol1: Inviterei il ministro Boccia (che cita Merkel) a studiarsi il NOVEMBERHILFE (piano di aiuti ai business chiusi), e il… - Rossana44792035 : RT @GiovanniCagnol1: Inviterei il ministro Boccia (che cita Merkel) a studiarsi il NOVEMBERHILFE (piano di aiuti ai business chiusi), e il… - pvsassone : RT @FerdiGiugliano: La sesta settimana, la colpa è degli scienziati ????? In effetti, sono centinaia di anni che studiano la morte e ancora… -

Ultime Notizie dalla rete : ministro Boccia

il Fatto Nisseno

Da settembre ad oggi tutte le misure prese non hanno portato grossi benefici. I contagi sono ancora molto alti, e i provvedimenti restrittivi presi non ...Hanno destato grande preoccupazione gli assembramenti registrati questo fine settimana nei centri delle grandi città italiane. Come annunciato da ...