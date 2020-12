Il Milan ritrova Ibrahimovic: con il Genoa tornerà a disposizione (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ibrahimovic è pronto a riprendersi il Milan. L’attaccante svedese ha svolto l’intera seduta di allenamento con la squadra e mercoledì sarà disponibile per mister Pioli Mercoledì il Milan potrà riabbracciare in campo Zlatan Ibrahimovic. Il gigante svedese, fermo ormai da un mese dopo il ko patito a Napoli (a seguito di una doppietta che aveva Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 14 dicembre 2020)è pronto a riprendersi il. L’attaccante svedese ha svolto l’intera seduta di allenamento con la squadra e mercoledì sarà disponibile per mister Pioli Mercoledì ilpotrà riabbracciare in campo Zlatan. Il gigante svedese, fermo ormai da un mese dopo il ko patito a Napoli (a seguito di una doppietta che aveva Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

fisco24_info : Sorteggi Champions, la Juve trova il Porto. Atalanta e Lazio con Real e Bayern: In Europa League il Milan si ritrov… - ildiavolo_d : RT @MilanInter241: Stankovic, è l'allenatore attuale della Stella Rossa. Ritrova così Zlatan #Ibrahimovic dopo essere stati compagni all'In… - MilanInter241 : Stankovic, è l'allenatore attuale della Stella Rossa. Ritrova così Zlatan #Ibrahimovic dopo essere stati compagni a… - fisco24_info : Il Milan si salva al 91’. Ha abbastanza «Fattore C» per vincere lo scudetto?: Teo Hernandez evita la sconfitta nel… - sportli26181512 : Quattro squadre in 4 punti: si infiamma la corsa scudetto: Quattro squadre in 4 punti: si infiamma la corsa scudett… -