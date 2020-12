Il Meteo per l’Italia del 14 dicembre, cielo sereno: allerta gialla sul Veneto (Di lunedì 14 dicembre 2020) cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la Penisola ad eccezione del Veneto dove è stata attivata l’allerta gialla per rischio idrogeologico, sono queste le principali previsioni Meteo per l’Italia di questo lunedì 14 dicembre. Il Bollettino della Protezione Civile In base al bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella serata di ieri, 13 dicembre, e valido fino alla mezzanotte di oggi, 14 dicembre è stato attivato il livello di allerta gialla, per rischio idrogeologico, sul Veneto.Il resto della cartina dell’Italia è verde e pertanto non sono segnalati altri rischi o fenomeni ... Leggi su ck12 (Di lunedì 14 dicembre 2020)o poco nuvoloso su tutta la Penisola ad eccezione deldove è stata attivata l’per rischio idrogeologico, sono queste le principali previsioniperdi questo lunedì 14. Il Bollettino della Protezione Civile In base al bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella serata di ieri, 13, e valido fino alla mezzanotte di oggi, 14è stato attivato il livello di, per rischio idrogeologico, sul.Il resto della cartina delè verde e pertanto non sono segnalati altri rischi o fenomeni ...

