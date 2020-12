Il lockdown deciso dal governo tedesco per le feste (Di lunedì 14 dicembre 2020) (foto: Ipa)Domenica 13 dicembre la cancelliera tedesca Angela Merkel ha annunciato che la Germania sta per rientrare in regime di lockdown per contrastare la seconda ondata di pandemia di Covid-19, con misure più stringenti in vigore da mercoledì 16 dicembre fino almeno al 10 gennaio (anche se non è escluso un prolungamento oltre questa data). Come ha riferito Merkel, questa decisione è stata presa perché “le misure stabilite il 2 novembre non hanno agito a sufficienza” e nel paese si sta assistendo a un nuova “crescita esponenziale” dei casi di coronavirus. La conferenza stampa dell’esecutivo è giunta dopo un incontro di poco più di un’ora fra la cancelliera e i 16 presidenti dei lander, le unità di governo statali tedesche, che hanno concordato con Merkel le nuove misure. Il sistema sanitario della Germania è “sotto forte pressione”, ha detto la ... Leggi su wired (Di lunedì 14 dicembre 2020) (foto: Ipa)Domenica 13 dicembre la cancelliera tedesca Angela Merkel ha annunciato che la Germania sta per rientrare in regime diper contrastare la seconda ondata di pandemia di Covid-19, con misure più stringenti in vigore da mercoledì 16 dicembre fino almeno al 10 gennaio (anche se non è escluso un prolungamento oltre questa data). Come ha riferito Merkel, questa decisione è stata presa perché “le misure stabilite il 2 novembre non hanno agito a sufficienza” e nel paese si sta assistendo a un nuova “crescita esponenziale” dei casi di coronavirus. La conferenza stampa dell’esecutivo è giunta dopo un incontro di poco più di un’ora fra la cancelliera e i 16 presidenti dei lander, le unità distatali tedesche, che hanno concordato con Merkel le nuove misure. Il sistema sanitario della Germania è “sotto forte pressione”, ha detto la ...

gaspero1953 : RT @ksnt63: Mi sembra sia chiaro abbiano deciso un po' tutti insieme di far saltare #Conte Tutti in campagna elettorale permanente. No, ma… - ValerioSal28 : RT @SalamidaFabio: Angela Merkel avrebbe potuto dire ai tedeschi “non ci ruberanno il Natale” sputacchiando su un rosario. Avrebbe potuto a… - alessandralat10 : RT @DiReddito: In Germania, con 600 morti, la Merkel ha deciso il #lockdown fino a gennaio. I governatori non hanno fiatato e quando ha det… - mariamastrangel : @GiuseppeConteIT Ehi,pipiscioscio', avete deciso di farci morire tutti??? Lockdown ADESSO!!!! ?? - letipezz : 'Col lockdown di marzo ho cominciato a lavorare in smart working e guardandomi al computer ho iniziato a percepire… -