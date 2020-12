Il governo sta pensando a un'Italia tutta zona rossa per Natale (Di lunedì 14 dicembre 2020) L'idea del governo è quella di rendere tutta l'Italia zona rossa o arancione nelle giornate più a rischio, permettendo però un allentamento per i piccoli Comuni. Si valuta una deroga che dia, a chi ... Leggi su globalist (Di lunedì 14 dicembre 2020) L'idea delè quella di renderel'o arancione nelle giornate più a rischio, permettendo però un allentamento per i piccoli Comuni. Si valuta una deroga che dia, a chi ...

matteosalvinimi : #Salvini: anche Renzi dice che il Paese è fermo? Bene, passi dalle parole ai fatti, visto che è lui che sta tenendo… - matteosalvinimi : Che il governo per il 'Recovery Plan' abbia previsto solo 9 miliardi per la sanità, appena il 4% del totale (dedica… - marcodimaio : Matteo #Renzi è un leader politico riconosciuto a livello internazionale. Quanto detto a El Pais è sulla stessa lin… - SamaRosa70 : RT @DavelloStefano: Oggi pensano di fare #Natale e #Capodanno in zona rossa per tutta #Italia. Questa situazione per come viene gestita st… - DConti46 : RT @CesareSacchetti: Salvini:'voto sì, ma solo dopo il Covid.' Salvini sta portando l'Italia in bocca a Draghi che finirà di smantellare l'… -