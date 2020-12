Il governatore della Regione ha commentato la folla in pieno centro a Milano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Nel primo giorno di zona gialla, a Milano si sono registrati troppi assembramenti in centro città. Covid, Fontana: “Non limito libertà ma bisogna evitare assembramenti” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 14 dicembre 2020) Nel primo giorno di zona gialla, asi sono registrati troppi assembramenti incittà. Covid, Fontana: “Non limito libertà ma bisogna evitare assembramenti” su Notizie.it.

Agenzia_Ansa : 'Il giorno di #Natale rischiamo un disastro umano e sociale, il divieto di spostamenti tra i comuni non ha senso ,… - CiccioniSe : @stanzaselvaggia Sembra che non siano Sindaco e Governatore della Regione ma che si trovino lì per caso #Sala… - COVIDbot_ITA : RT @regioneFVGit: #Covid19: oggi lunedì 14 dicembre, alle 12.30, il governatore @M_Fedriga, con il vicegovernatore @Riccardi_FVG, farà il p… - regioneFVGit : #Covid19: oggi lunedì 14 dicembre, alle 12.30, il governatore @M_Fedriga, con il vicegovernatore @Riccardi_FVG, far… - SAPERCHE : @VincenzoDeLuca Trovo grandi incoerenze sulle parole del Governatore; infatti se c'è il timore della terza ondata… -