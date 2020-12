Il giornalista negazionista accusa Repubblica di aver costretto all’abiura la Gismondo (come Galileo) (Di lunedì 14 dicembre 2020) Mentre Maria Rita Gismondo si definisce «ingenua» per aver partecipato al convegno di AfD al Bundestag e per aver accettato una lunga intervista con Billy Six, il giornalista negazionista tedesco che l’aveva presentata come una delle più importanti scienziate italiane e le aveva fatto dire che i numeri della pandemia in Italia erano falsati e che non c’era certezza di quello che trasportassero i camion militari a Bergamo se la prende con Repubblica e, in modo particolare, con l’inviata in Germania Tonia Mastrobuoni. Dicendo che la Gismondo come Galileo è stata costretta all’abiura. LEGGI ANCHE > I media italiani sanno della partecipazione della Gismondo a un convegno dell’estrema ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 14 dicembre 2020) Mentre Maria Ritasi definisce «ingenua» perpartecipato al convegno di AfD al Bundestag e peraccettato una lunga intervista con Billy Six, iltedesco che l’aveva presentatauna delle più importanti scienziate italiane e le aveva fatto dire che i numeri della pandemia in Italia erano falsati e che non c’era certezza di quello che trasportassero i camion militari a Bergamo se la prende cone, in modo particolare, con l’inviata in Germania Tonia Mastrobuoni. Dicendo che laè stata costretta. LEGGI ANCHE > I media italiani sanno della partecipazione dellaa un convegno dell’estrema ...

giornalettismo : La #Gismondo dice di essere stata ingenua ad accettare l'intervista del giornalista negazionista (e vabbè). Il gi… - EnricoVI2 : La #Gismondo ha negato di aver negato i morti di #Bergamo ad un giornalista negazionista tedesco. #negatevatelo - MisterW23625484 : @francescatotolo @aquae70 ieri sera sul tardi sei stata nominata sul 9 in un programma che non avevo mai visto,… - peru1981 : #porro non è un giornalista, ma un negazionista!!! - tarrilippo : @leonessa1864 Esattamente!!! Non so se è un giornalista, ma è vergognoso che lui prende così palesemente una posizi… -

