IL GENERALE PERNA ANNUNCIA IL “IL D-DAY DEL VACCINO…L’INIZIO DELLA FINE”

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Aspetti salienti dell’aggiornamentosituazione di oggi per il 14dicembre 2020: Le squadre di assassiniCIA sono attive in America, cercano di eliminare i testimonifrode elettorale. Ora viviamo tutti su un campo di battaglia attivo (CONUS). Milioni di americani trattenuti come prigionieri di guerra (POWs) dai blocchi del governatore democratico. Hit mediatiche e diffamazioni si sono trasformate in atti di giornalismo. La censura delle Big Tech ha ora raggiunto il livello del terrorismo interno. Blocchi dei camionisti in arrivo. Inizierà la guerra d’assedio contro le città blu. Il nuovo ordine esecutivo altera la catena di successione al DoD nel caso in cui il Segretario alla Difesa venga ucciso. Biden, Harris sarà nominato nel rapporto del 18 dicembre di DNI Ratcliffe … enormi implicazioni, Trump può fare ...