Il furto in pieno giorno di giacche di Moncler ha dell'incredibile: 11 incappucciati entrano in negozio e portano via 40mila euro di bottino (Di lunedì 14 dicembre 2020) È un furto che ha dell'incredibile quello avvenuto lo scorso venerdì in centro a Parigi, sugli Champs-Elysées. Undici uomini incappucciati, vestiti di nero e con la mascherina, sono entrati in un negozio Moncler, spingendo la porta che uno dei lavoratori teneva chiusa per non farli entrare. I ladri, come si vede nelle immagini del sistema di videosorveglianza che hanno fatto il giro del web, hanno facilmente vinto la resistenza del commesso e, in pochi secondi, hanno rubato giacche per un valore di circa 40mila euro. Nessuno, all'interno, ha provato a fermarli, per evitare che la situazione degenerasse.

