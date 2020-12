Il ds del Granada: “Ammiro molto il Napoli e Gattuso. Non si arriva primi nel girone per caso” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il Napoli ha pescato il Granada come prossimo avversario in Europa League. A Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato il direttore sportivo della squadra spagnola, Fran Sanchez. “I sedicesimi di finale di Europa League, e affrontare il Napoli, è una gran bella gratificazione per il lavoro che abbiamo svolto nel tempo. Dal ritorno in Liga, abbiamo fatto una strada ed un percorso di crescita. Ci godiamo il momento, affronteremo una grande squadra del calcio europeo ed italiano. Siamo una squadra camaleontica, che sa adattarsi tatticamente ai diversi momenti di una partita e agli avversari. Sappiamo impostare ma anche colpire in contropiede. Il collettivo è predominante rispetto alle individualità e rispettiamo gli avversari. Ammiro molto il Napoli e Gattuso, che è stato un ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ilha pescato ilcome prossimo avversario in Europa League. A Radio Kiss Kissha parlato il direttore sportivo della squadra spagnola, Fran Sanchez. “I sedicesimi di finale di Europa League, e affrontare il, è una gran bella gratificazione per il lavoro che abbiamo svolto nel tempo. Dal ritorno in Liga, abbiamo fatto una strada ed un percorso di crescita. Ci godiamo il momento, affronteremo una grande squadra del calcio europeo ed italiano. Siamo una squadra camaleontica, che sa adattarsi tatticamente ai diversi momenti di una partita e agli avversari. Sappiamo impostare ma anche colpire in contropiede. Il collettivo è predominante rispetto alle individualità e rispettiamo gli avversari. Ammiroil, che è stato un ...

