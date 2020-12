Il «disprezzo» del mondo dello spettacolo francese per le misure del governo (Di martedì 15 dicembre 2020) Diverse associazioni e i principali partiti di sinistra invitano a partecipare, oggi a Parigi, ad una manifestazione indetta dalla CGT, federazione dello spettacolo, contro le misure del governo del Presidente Emmanuel Macron. Giovedì scorso il presidente del consiglio Jean Castex si è si espresso per fare il punto sulle misure sanitarie. Al comparto del mondo dello spettacolo, dei musei, della cultura in generale era stato promesso un calendario per una ripresa a breve termine a partire dal 15 dicembre. L’allocuzione … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 15 dicembre 2020) Diverse associazioni e i principali partiti di sinistra invitano a partecipare, oggi a Parigi, ad una manifestazione indetta dalla CGT, federazione, contro ledeldel Presidente Emmanuel Macron. Giovedì scorso il presidente del consiglio Jean Castex si è si espresso per fare il punto sullesanitarie. Al comparto del, dei musei, della cultura in generale era stato promesso un calendario per una ripresa a breve termine a partire dal 15 dicembre. L’allocuzione … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

