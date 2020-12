Il diritto naturale alla Giustizia (Di lunedì 14 dicembre 2020) #Iosono CarloGilardi# L'art. 13 della nostra Costituzione così recita: "La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge". Perfetto, ma in troppe vicende italiane questo principio fondamentale - che deriva dal diritto naturale - è stato violato da parte di chi doveva tutelare un soggetto debole ma che, invece, ha tutelato interessi estranei e confliggenti, quasi sempre economici. Crescono e si intensificano le iniziative spontanee affinché Carlo Gilardi, professore novantenne della provincia di Lecco, mite, colto, generoso, amante della campagna e degli animali, scrittore poliglotta e benefattore, sia liberato ... Leggi su panorama (Di lunedì 14 dicembre 2020) #Iosono CarloGilardi# L'art. 13 della nostra Costituzione così recita: "La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dlegge". Perfetto, ma in troppe vicende italiane questo principio fondamentale - che deriva dal- è stato violato da parte di chi doveva tutelare un soggetto debole ma che, invece, ha tutelato interessi estranei e confliggenti, quasi sempre economici. Crescono e si intensificano le iniziative spontanee affinché Carlo Gilardi, professore novantenne della provincia di Lecco, mite, colto, generoso, amante della campagna e degli animali, scrittore poliglotta e benefattore, sia liberato ...

elklough : L articolo cinque della costituzione prevede spagiria come elemento regio pubblico come diritto e Stato naturale, d… - IlMioNomeNessu6 : DOBBIAMO TORNARE LÌ TUTTO IL MONDO DEVE TORNARE LÌ POPOLO SOVRANO IL NOSTRO CREATORE HA BLOCCATO OGNI POSSIBILITÀ A… - micelnera : 21) provoca l'allergia a quella che la Dichiarazione di Parigi chiamava 'falsa Europa'. Bruxelles reagisce con paur… - marina93714637 : “il diritto alla proprietà è un diritto naturale secondario derivato dal diritti di cui tutti sono titolari, scatur… - unforthc0ming : Si comincia con 'in natura è così' e 'il diritto naturale è colà', e poi si finisce con 'Gott ist mit uns' sulle divise poliziesche. -

Ultime Notizie dalla rete : diritto naturale Il diritto naturale alla Giustizia Panorama Abuso del diritto: limiti all’esercizio di azioni e diritti Il promittente venditore che presenta domanda di concordato in pendenza del giudizio per l’esecuzione del preliminare compie un abuso dello strumento concordatario (Cass. n. 26568/2020). Fra casting e tamponi Miss Italia nell'era della pandemia "Ho voluto fare Miss Italia comunque, anche in questo brutto anno, perché bisogna continuare a sognare. Certo, abbiamo rispettato tutte le regole per garantire la sicurezza delle ragazze. (ANSA) ... Il promittente venditore che presenta domanda di concordato in pendenza del giudizio per l’esecuzione del preliminare compie un abuso dello strumento concordatario (Cass. n. 26568/2020)."Ho voluto fare Miss Italia comunque, anche in questo brutto anno, perché bisogna continuare a sognare. Certo, abbiamo rispettato tutte le regole per garantire la sicurezza delle ragazze. (ANSA) ...