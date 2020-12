Il deserto dell’anima – Il Vangelo di oggi Lunedì 14 Dicembre 2020

Leggi su meteoweek

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Nel, quando Dio sembra negarci le sue risposte, è allora che la sua voce sembra parlare più forte alla nostra coscienza, e ci dice chi siamo davvero. La Liturgia di14SAN GIOVANNI DELLA CROCE, PRESBITERO E DOTTORE DELLA CHIESA – MEMORIA Non ci sia per me altro vanto che L'articolo proviene da www.meteoweek.com.