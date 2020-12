Il Covid torna a correre: Berlino, Londra e New York verso il lockdown (Di lunedì 14 dicembre 2020) In vista del Natale torna il lockdown in molti Paesi del mondo. La battaglia contro il coronavirus continua con l'inasprimento delle restrizioni un po' dovunque. Londra si appresta a tornare all'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 14 dicembre 2020) In vista del Nataleilin molti Paesi del mondo. La battaglia contro il coronavirus continua con l'inasprimento delle restrizioni un po' dovunque.si appresta are all'...

TgLa7 : #Covid: Londra torna zona rossa da mercoledi'. Annuncio ministro dopo ripresa casi. Richiudono pub e ristoranti - petergomezblog : Londra torna in lockdown, il governo: «Qui contagi più veloci a causa di una nuova variante del virus» - Agenzia_Ansa : #Covid: nuova stretta a #Londra, da mercoledì torna in quasi lockdown. L'annuncio del ministro della Sanità dopo la… - GiaPettinelli : Covid: Londra torna zona rossa da mercoledì - Mondo - ANSA - Jett_Rink_81 : RT @annabonz8: Io mi consolo di non dover essere quella che decide quale paziente prende il posto letto e quale torna a a casa (e non parlo… -