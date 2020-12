Il Coronavirus ha già quasi un anno: possiamo iniziare a fare qualche valutazione (Di lunedì 14 dicembre 2020) L’epidemia di Covid compie un anno, o quasi. L’anno è l’unità comunemente usata per le statistiche sanitarie, che non avrebbero senso su tempi troppo brevi, ed è quindi possibile incominciare qualche valutazione retrospettiva su ciò che è successo in Italia e nel mondo. Il bilancio sanitario è pesante: la mortalità per Covid secondo l’Ecdc ha superato la soglia di 100 decessi ogni centomila abitanti in 4 grandi nazioni: nell’ordine Belgio (154), Perù (112), Italia (104) e Spagna (101). Tutti questi paesi avevano messo in atto lockdown e strategie di contenimento. Nella statistica sanitaria ci si concentra molto sui tassi di mortalità perché sono registrati con grande accuratezza; e il dato migliore sarebbe quello dell’eccesso di mortalità, piuttosto che quello della mortalità attribuita al Covid-19, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) L’epidemia di Covid compie un, o. L’è l’unità comunemente usata per le statistiche sanitarie, che non avrebbero senso su tempi troppo brevi, ed è quindi possibile incominciareretrospettiva su ciò che è successo in Italia e nel mondo. Il bilancio sanitario è pesante: la mortalità per Covid secondo l’Ecdc ha superato la soglia di 100 decessi ogni centomila abitanti in 4 grandi nazioni: nell’ordine Belgio (154), Perù (112), Italia (104) e Spagna (101). Tutti questi paesi avevano messo in atto lockdown e strategie di contenimento. Nella statistica sanitaria ci si concentra molto sui tassi di mortalità perché sono registrati con grande accuratezza; e il dato migliore sarebbe quello dell’eccesso di mortalità, piuttosto che quello della mortalità attribuita al Covid-19, ...

