Il Collegio 1992 l'ultima puntata martedì 15 dicembre

Il Collegio 1992 su Rai 2 martedì 15 dicembre ultima puntata le anticipazioni

Ultimo appuntamento su Rai 2 con Il Collegio 1992 martedì 15 dicembre, sempre con Giancarlo Magalli come voce narrante del racconto. Il docu-reality prodotto da Banijay Italia basato sul format internazionale "Le Pensionnat – That'll teach'em" è ambientato al Collegio Regina Margherita di Anagni durante l'emergenza sanitaria e precedentemente al Decreto Legge n.125 del 7.10.2020. Il rispetto di protocolli, studiati appositamente, ha permesso di raccontare le storie dei ragazzi e di portare a termine il progetto in sicurezza.

Le anticipazioni del 15 dicembre

Si chiude l'avventura de Il Collegio

