Il canale dedicato agli esports Loading ha licenziato tutti i giornalisti (Di lunedì 14 dicembre 2020) Dopo meno di una settimana in onda il canale TV brasiliano Loading dedicato al mondo degli esport, dopo aver perso l’intera redazione dedicata al giornalismo, tra cui Barbara Gutierres e Chandy Texeira si affida all’appuntamento giornaliero dedicato agli esports che prenderà il nome di Metagaming. Come annunciato poche settimane fa da TEO il canale è stato da poco acquistato da Kalunga e qui sono iniziati i problemi. Il gruppo ha subito assunto dei giornalisti locali specializzati in esport per cercare di dare il via al telegiornale dedicato al mondo dei videogiochi. E’ proprio qui la chiave della situazione: sebbene i due giornalisti siano stati registrati come impiegati regolarmente il loro contratto di lavoro non è ... Leggi su esports247 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Dopo meno di una settimana in onda ilTV brasilianoal mondo degli esport, dopo aver perso l’intera redazione dedicata al giornalismo, tra cui Barbara Gutierres e Chandy Texeira si affida all’appuntamento giornalieroche prenderà il nome di Metagaming. Come annunciato poche settimane fa da TEO ilè stato da poco acquistato da Kalunga e qui sono iniziati i problemi. Il gruppo ha subito assunto deilocali specializzati in esport per cercare di dare il via al telegiornaleal mondo dei videogiochi. E’ proprio qui la chiave della situazione: sebbene i duesiano stati registrati come impiegati regolarmente il loro contratto di lavoro non è ...

