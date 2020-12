Il bollettino di oggi lunedì 14 dicembre

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Martina Piumatti Rapporto tamponi/nuovi positivi fermo all'11,6%. Risalgono i ricoveri ordinari, in calo le terapie intensive. Lombardia: 945 contagi Sono 12.030 i nuovi contagi di14, a fronte di 103.584 tamponi processati. Nelle 24 ore precedenti i nuovi positivi erano 17.938 su 152.697 tamponi. I morti sono 491, ieri 484. Stabile all'11,6 il rapporto positivi/tamponi. I ricoveri in terapia intensiva calano di 63 unità, quelli con sintomi salgono di 30. Con le ultime vittime è stata superata la soglia dei 65 mila morti.di Covid in Italia: sono 65.011. LOMBARDIAin Lombardia ci sono stati 945 casi di coronavirus e 67 morti. Dall'inizio dell'epidemia i decessi sono 23.877. I tamponi effettuati sono stati 11.317, in totale si è arrivati a 4.449.633. Dei nuovi contagi, 52 sono 'debolmente positivi'. ...