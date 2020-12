Ibrahimovic: “Il Milan la mia grande sfida. La squadra ha fame” | VIDEO (Di martedì 15 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE VIDEO Milan - Zlatan Ibrahimovic, premio leggenda ai 'Gazzetta Sports Awards 2020', ha parlato così delle ambizioni del Milan Ibrahimovic: “Il Milan la mia grande sfida. La squadra ha fame” VIDEO Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 15 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE- Zlatan, premio leggenda ai 'Gazzetta Sports Awards 2020', ha parlato così delle ambizioni del: “Illa mia. LahaPianeta

Gazzetta_it : .@Ibra_official vince il premio Legend! ????? #GazzettaSportsAwards #gazzetta #ibrahimovic - AntoVitiello : #Ibrahimovic: 'La squadra deve avere coraggio per il sogno di vincere lo Scudetto. E' lunga, spero di continuare co… - AntoVitiello : Allenamento in gruppo per #Ibrahimovic ma si deciderà domani se prenderà parte alla gara con il #Genoa. #Kjaer anco… - ACMilanClub_STL : RT @Gazzetta_it: .@Ibra_official vince il premio Legend! ????? #GazzettaSportsAwards #gazzetta #ibrahimovic - PianetaMilan : .@Ibra_official: 'Il @acmilan la mia grande sfida. La squadra ha fame' | #VIDEO - #ACMilan #Milan #SempreMilan… -

Ultime Notizie dalla rete : Ibrahimovic “Il SNAI – Europa League: Lille avanti al Milan strada in discesa per Roma e Napoli Fortune Italia