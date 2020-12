I vipponi si chiedono se il GF VIP 5 andrà in onda anche a Natale in diretta | le tesi

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Si chiacchiera in attesa delladi oggi nella casa del Grande Fratello VIP 5 e molto concorrenti sise siin. In effetti il 25 dicembre è un venerdì e iquindi non sanno se siino meno. Al momento Mediaset non ha confermato la puntata del 25, si potrebbe pensare ad andare inmagari al sabato, il 26 dicembre ma ci sarà ancora tempo per questa programmazione ( ricordiamo che il GF era previsto al lunedì e al sabato per il mese di dicembre). E’ per questo che forse più che una puntata di, si vedrà una puntata di Santo Stefano. Alfonso Signorini con itra l’altro, prima che decidessero se restare o meno in ...