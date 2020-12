I talenti della Generazione Y | MYllennium Award di Fondazione Barletta

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 14 dicembre 2020)20212021 è un contest creativo e innovativo dedicato ai nati tra gli anni Ottanta e i primi anni Duemila. Arrivato alla sua settima edizione è bandito dal GruppoS.p.A., in memoria del suo fondatore Raffaele. Con lo scopo di costruire nuovi progetti e valorizzare iY” laRaffaeleha istituito per quest’anno nove sezioni. Per ogni categoria sono previsti premi in denaro, master e tirocini per i vincitori. Sarà possibile iscriversi fino al 10 Maggio 2021. Le categorie - Saggistica - MyBOOK; - Giornalismo d’inchiesta - MyREPORTAGE; - Startup - MySTARTUP; - Nuove opportunità di lavoro - MyJOB; - ...