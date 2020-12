“I miei avvocati sono pronti”. Il volto noto della tv senza mezzi termini dopo la scoperta al GF Vip (Di lunedì 14 dicembre 2020) dopo le partecipazioni a Uomini e Donne e al Grande Fratello Vip, Francesco Monte si sta dedicando anima e corpo alla musica. A Tale e Quale show in molti hanno notato le sue capacità canore e da allora l’ex tronista ha intrapreso la carriera nel mondo della musica e ha anche partecipato alle selezioni per Sanremo Giovani. Tuttavia è stato escluso all’ultima scrematura, ma la passione per il canto ormai è qualcosa che gli scorre nelle vene. Proprio del suo ultimo singolo ha parlato in una intervista radiofonica a Radio Radio ospite del programma “Non succederà più” condotto da Giada De Miceli. L’esperienza a Tale e quale show, infatti, gli ha aperto le porte della discografia e l’ex tronista ha già pubblicato due singoli: “Da poco è uscito il mio singolo “Andiamo avanti” e ora mi rilasso. Getto le basi per la mia idea di musica. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 14 dicembre 2020)le partecipazioni a Uomini e Donne e al Grande Fratello Vip, Francesco Monte si sta dedicando anima e corpo alla musica. A Tale e Quale show in molti hanno notato le sue capacità canore e da allora l’ex tronista ha intrapreso la carriera nel mondomusica e ha anche partecipato alle selezioni per Sanremo Giovani. Tuttavia è stato escluso all’ultima scrematura, ma la passione per il canto ormai è qualcosa che gli scorre nelle vene. Proprio del suo ultimo singolo ha parlato in una intervista radiofonica a Radio Radio ospite del programma “Non succederà più” condotto da Giada De Miceli. L’esperienza a Tale e quale show, infatti, gli ha aperto le portediscografia e l’ex tronista ha già pubblicato due singoli: “Da poco è uscito il mio singolo “Andiamo avanti” e ora mi rilasso. Getto le basi per la mia idea di musica. ...

