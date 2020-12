I giovani avvocati scendono in piazza: “Cambiamo subito i concorsi” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Dal portale Legalcommunity arriva un’indagine tra i maggiori studi con nuove proposte per mutare radicalmente l’attuale sistema per l’ingresso nella professione. Rinviate le nuove prove scritte per Covid, in ritardo quelle orali del precedente anno Leggi su repubblica (Di lunedì 14 dicembre 2020) Dal portale Legalcommunity arriva un’indagine tra i maggiori studi con nuove proposte per mutare radicalmente l’attuale sistema per l’ingresso nella professione. Rinviate le nuove prove scritte per Covid, in ritardo quelle orali del precedente anno

cronaca_news : I giovani avvocati scendono in piazza: “Cambiamo subito i concorsi” - pengueraffaele : Napoli, Avvocati praticanti, Patriarca (FI): ridare dignità al ruolo dei giovani professionisti - PierreYDurand : RT @1956lia: Novara, 60 arringhe per Djalali: maratona dei giovani avvocati per salvare il ricercatore condannat… - humanrightzz : RT @1956lia: Novara, 60 arringhe per Djalali: maratona dei giovani avvocati per salvare il ricercatore condannat… - 1956lia : Novara, 60 arringhe per Djalali: maratona dei giovani avvocati per salvare il ricercatore condannat… -