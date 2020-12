I doppioni dell’italiano

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 14 dicembre 2020) La scorsa settimana, impegnato come tutti nella realizzazione dell’albero di Natale, ma soprattutto del presepe, mi sono venute in mente, per colpa di quest’ultimo, le tante forme doppie presenti nella nostra lingua. Chi non ha mai avuto il dubbio su quale fosse la forma corretta tra presepe e presepio? (Ho fatto anche un video su TikTok). In questo caso abbiamo libertà di scelta: possiamo usare sia la forma presepe sia la forma presepio. E possiamo, qualora volessimo, addirittura usarle entrambe all’interno di uno stesso scritto, per donare maggiore ricchezza a un nostro testo. E perché questo? Perché abbiamo dei precedenti autorevoli, l’italiano funziona anche così, quando non si è sicuri dell’esistenza di una forma, si va a ritroso e si cerca la firma autorevole che avvalori la nostra tesi e che ci dia il via libera per usarla. Per esempio, Alessandro Manzoni, nel suo ...