I commercianti sono i nuovi poveri: "Presi in giro dal governo". Chiuse oltre 270mila attività (Di lunedì 14 dicembre 2020) I nuovi poveri sono i commercianti. E a certificarlo ora sono i numeri, i quali arrivano a fornirci una fotografia sempre più drammatica. Il Comitato commercianti uniti, che conta oltre 5.000 iscritti in tutta Italia, lancia un allarme che fa raggelare il sangue: "Solo nell'ultima settimana tre colleghi hanno tentato il suicidio". E la mente balza indietro a contare quanti imprenditori, piccoli e grandi, hanno compiuto il medesimo gesto dall'inizio del primo lockdown a oggi. In tutto questo, il governo continua a essere poco chiaro e poco trasparente. Dicono che i negozi possono restare aperti, poi fanno di tutto per rendere impossibile il loro lavoro. E così, in tanti devono rinunciare anche agli aiuti, un meccanismo perverso che manda all'aria

