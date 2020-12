"I canti dei bimbi? Senza Gesù" A scuola il Natale diventa ateo (Di lunedì 14 dicembre 2020) Elena Barlozzari Nel Comune del Lazio a guida Pd vengono aboliti i riferimenti religiosi dalle canzoni natalizie dei bimbi della materna. L'incredulità di una mamma: "Un Natale Senza Gesù è come una festa Senza festeggiato, così i nostri figli non ne comprendono il significato" Sarà un Natale diverso quello di quest’anno. Un Natale scandito da limitazioni inedite. C’è però qualcosa che lo accomuna a quelli passati: il tentativo di renderla una festa politically correct. Come? Spogliandola di ogni connotazione religiosa. Dicono serva a non offendere la sensibilità dei non cattolici: “Ma alla sensibilità dei cattolici, invece, chi ci pensa?”. È quello che si domanda Maria, mamma di una bimba cinque anni che frequenta una scuola materna di ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 14 dicembre 2020) Elena Barlozzari Nel Comune del Lazio a guida Pd vengono aboliti i riferimenti religiosi dalle canzoni natalizie deidella materna. L'incredulità di una mamma: "Unè come una festafesteggiato, così i nostri figli non ne comprendono il significato" Sarà undiverso quello di quest’anno. Unscandito da limitazioni inedite. C’è però qualcosa che lo accomuna a quelli passati: il tentativo di renderla una festa politically correct. Come? Spogliandola di ogni connotazione religiosa. Dicono serva a non offendere la sensibilità dei non cattolici: “Ma alla sensibilità dei cattolici, invece, chi ci pensa?”. È quello che si domanda Maria, mamma di una bimba cinque anni che frequenta unamaterna di ...

notiziedelmondo : Non credo che nessuno consideri i bagni chimici particolarmente natalizi. Forse questo video vi farà cambiare idea? - MarziaLoreti : @emontino vietare nei canti Natale, nominare religioni,solo una,è l'ennesima dimostrazione del vostro disinteresse… - TempoPreghiera : Ti serve aiuto per la scelta dei canti per la IV Domenica di Avvento - Anno B? Ecco una proposta - AmoBergamo : #Bergamo Cd virtuale di auguri dei Campanari Bergamaschi: canti e suoni di gioia e di speranza - ilpazzodizona : sto rifacendo la benedetta parafrasi dei canti per la millesima volta consapevole che domani chiederà qualcosa di a… -