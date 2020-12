I bomber della Champions League

Leggi su sportface

(Di martedì 15 dicembre 2020) Il giro di boaha portato dietro di sé più certezze che sorprese, con le sole eliminazioni di Inter e Manchester United come grandi e inaspettati debacle di due squadre dal potenziale molto elevato. Per il resto, le compagini più attrezzate sono andate avanti, di riffa o di raffa, e i calciatori più attesi hanno mantenuto le promesse. Tra questi vi sono sicuramente i grandi goleador, vari dei quali hanno già raggiunto quota sei reti e si candidano per un ruolo da protagonista nella competizione. Tra i quattro capocannonieri del momento in, il più sorprendente è sicuramente Alvaro Morata, attaccante in forza alla Juventus, la squadra con più opzioni di vincere il campionato italiano da come si evince dando un’occhiata alle scommesse sportive online in questo momento. Lo spagnolo, tornato ...