I 70 anni della Cassa del Mezzogiorno e il nuovo Sud: celebrazione italiana alla 'Vanvitelli' (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti alla Vanvitelli l'unica celebrazione italiana per i 70 anni dalla Cassa per il Mezzogiorno. Un incontro, le cui conclusioni sono affidate al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, che prova a fare luce anche sui parallelismi tra la nascita della Cassa e l'attuale situazione critica ma al contempo ricca di potenzialità. L'evento si svolgerà il 15 dicembre prossimo alle ore 15 sulla Piattaforma Teams al codice c9o2rcu. La Cassa, sorta dopo le distruzioni tragiche della Seconda Guerra Mondiale e l'opera di ricostruzione del Paese, ha avviato la sua attività in un contesto internazionale particolarmente favorevole, cogliendo i frutti di una forte sinergia con la ...

