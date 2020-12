I 10 momenti di stile delle celebrity più googlati del 2020

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Il 2020 non è stato di certo l’anno più vivace in termini di red carpet e apparizioni delle celebrity in generale: con la gran parte delle sfilate (fisiche) annullate in occasione delle fashion week, così come le premiazioni, le cerimonie e le anteprime dello showbiz, trasformate in eventi virtuali, di look sfoggiati sotto i riflettori ne abbiamo potuto ammirare davvero pochi. Ma, sebbene i dodici mesi appena passati abbiano dato vita a molti meno appuntamenti virali, ci sono stati alcuni momenti di stile che hanno attirato particolarmente l’attenzione degli internauti in tutto il mondo.