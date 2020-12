Honda - Riavviata la produzione a Swindon

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Laha riavviato tutte le attività produttive dello stabilimento inglese didopo diversi giorni di sospensione causati dalle conseguenze dell'imminente Brexit: i forti ritardi nelle forniture di componentistica hanno spinto il management a decidere mercoledì scorso per lo stop temporaneo delle linee d'assemblaggio. Logistica allo stremo. Laha confermato ai propri dipendenti che le operazioni di pienariprenderanno in tutte le aree lunedì 14 dicembre", ha annunciato ieri l'azienda nipponica. La fabbrica inglese, che produce la Civic ma è destinata a chiudere i battenti già l'anno prossimo, ha pagato la particolare situazione delle attività logistiche messe a dura prova in tutto il Regno Unito dall'approssimarsi della scadenza del 31 dicembre. L'1 gennaio scatta ufficialmente l'uscita della ...