“Ho assistito ad un vero e proprio sciacallaggio della politica” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Antonio Ilardi dal suo osservatorio diretto guarda quanto sta accadendo nel settore turistico sia a livello nazionale sia a livello locale. Mentre a livello nazionale si assiste per così dire, a una schizofrenia nelle decisioni, a livello locale qualcosa di buono c’è. “Stiamo continuando a confrontarci con il Comune di Salerno con risultati anche apprezzabili. – afferma il titolare del Polo Nautico di Salerno L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 14 dicembre 2020) Antonio Ilardi dal suo osservatorio diretto guarda quanto sta accadendo nel settore turistico sia a livello nazionale sia a livello locale. Mentre a livello nazionale si assiste per così dire, a una schizofrenia nelle decisioni, a livello locale qualcosa di buono c’è. “Stiamo continuando a confrontarci con il Comune di Salerno con risultati anche apprezzabili. – afferma il titolare del Polo Nautico di Salerno L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

superinkas : @NinaRicci_us Uno degli spettacoli più affascinanti a cui ho assistito in giro per il mondo.?? - Alba03661914 : RT @bimbadiziamara: ma qualcuno che mi spiega a cosa ho assistito? No perche non c’ho capito una mazza. Ma soprattutto sti spettacolini ri… - Reberebby215 : RT @bimbadiziamara: ma qualcuno che mi spiega a cosa ho assistito? No perche non c’ho capito una mazza. Ma soprattutto sti spettacolini ri… - selinrauhl : RT @bimbadiziamara: ma qualcuno che mi spiega a cosa ho assistito? No perche non c’ho capito una mazza. Ma soprattutto sti spettacolini ri… - caro_96_ : RT @bimbadiziamara: ma qualcuno che mi spiega a cosa ho assistito? No perche non c’ho capito una mazza. Ma soprattutto sti spettacolini ri… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ho assistito Case, costruzioni & Co. Il futuro è il legno Yahoo Notizie