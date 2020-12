Henri Cochet | il moschettiere francese che dominò la fine degli anni venti

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Conosciuto come uno dei quattro moschettieri, insieme a Lacoste, Brugnon e Borotra,è uno dei volti noti del tennis. Le sue umili origine e uno stile inconfondibile lo resero celebre tra lae i primitrenta del Novecento. In occasione del 119esimoversario della sua nascita, conosciamo meglio questo ex giocatore, inserito nella International Tennis Hall of Fame nel 1976. Dagli inizi alle olimpiadi del 1924approcciò al tennis precocemente, anche grazie al padre che lavorava come custode nel club tennistico di Lione. Le umili origini della famiglia non consentirono adi dedicarsi totalmente al tennis nei ...