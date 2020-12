Haaland: «Golden Boy pesante? No, mi dà ancora più motivazioni» (Di lunedì 14 dicembre 2020) Erling Braut Haaland è il Golden Boy 2020. Ecco le dichiarazioni del centravanti norvegese che è esploso in questa annata tra Salisurgo e Dortmund Erling Braut Haaland è il Golden Boy 2020. Ecco le dichiarazioni dell’attaccante del Borussia Dortmund che è stato accostato a diversi grandi club: «Sono molto orgoglioso. Mi dà ancora più motivazione per raggiungere i miei prossimi obiettivi». CON RAIOLA – «Mino mi ha aiutato tanto lo scorso anno. E’ il migliore al mondo, spero di lavorare tanto con lui». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Erling Brautè ilBoy 2020. Ecco le dichiarazioni del centravanti norvegese che è esploso in questa annata tra Salisurgo e Dortmund Erling Brautè ilBoy 2020. Ecco le dichiarazioni dell’attaccante del Borussia Dortmund che è stato accostato a diversi grandi club: «Sono molto orgoglioso. Mi dàpiù motivazione per raggiungere i miei prossimi obiettivi». CON RAIOLA – «Mino mi ha aiutato tanto lo scorso anno. E’ il migliore al mondo, spero di lavorare tanto con lui». Leggi su Calcionews24.com

