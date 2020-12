“Ha davvero senso rischiare una nuova ondata per qualche giorno di shopping?” (Di lunedì 14 dicembre 2020) L’assessore all’Urbanistica Pierfrancesco Maran ha commentato le immagini di ieri e lo shopping natalizio. Ma non è l’unico. “Ha davvero senso rischiare una nuova ondata per qualche giorno di shopping e vacanza?”. Si apre così un post polemico di Pierfrancesco Maran, assessore all’Urbanistica di Milano, che ha così commentato le scene e le immagini che L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 14 dicembre 2020) L’assessore all’Urbanistica Pierfrancesco Maran ha commentato le immagini di ieri e lo shopping natalizio. Ma non è l’unico. “Haunaperdi shopping e vacanza?”. Si apre così un post polemico di Pierfrancesco Maran, assessore all’Urbanistica di Milano, che ha così commentato le scene e le immagini che L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

fanpage : 'Ha davvero senso rischiare una nuova ondata per qualche giorno di shopping e vacanza?' Polemiche feroci dopo le im… - borghi_claudio : C'è davvero qualcuno del M5S che anche se vota mille mes pensa di essere ricandidato con conte leader? Ma dove vive… - borghi_claudio : Chi sventola crisi di governo vuole solo fare terrorismo sui parlamentari. Questo è un trattato internazionale, non… - TAEK0SM0 : volete dirmi che meet ha smesso di funzionare quando avevo appena finito lezione, davvero?!?!?! ma non poteva succedere prima - _ettaxcherry : @lostinbrightm_ marta è in tutt’italia ahah davvero a te funziona?? a noi ci ha fatto uscire dalla lezione -