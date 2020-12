Guardiani della Galassia: Star-Lord è bisessuale nei fumetti (Di martedì 15 dicembre 2020) Un recente numero del fumetto dei Guardiani della Galassia svela che Peter Quill, alias Star-Lord, è bisessuale, qualcuno però sottolinea il paradosso di un personaggio LGBT interpretato sullo schermo da Chris Pratt: ecco perché. Un recente numero del fumetto dei Guardiani della Galassia svela che Peter Quill, alias Star-Lord, è bisessuale. Come riportato da ComicBook.com, questo è accaduto in Guardians of the Galaxy #9, scritto da Al Ewing. Il numero, primo capitolo di una storia in due parti, risolve la sottotrama della presunta morte di Quill, avvenuta qualche fascicolo addietro, svelando che in realtà era finito in una dimensione parallela dove il tempo passa in ... Leggi su movieplayer (Di martedì 15 dicembre 2020) Un recente numero del fumetto deisvela che Peter Quill, alias, è, qualcuno però sottolinea il paradosso di un personaggio LGBT interpretato sullo schermo da Chris Pratt: ecco perché. Un recente numero del fumetto deisvela che Peter Quill, alias, è. Come riportato da ComicBook.com, questo è accaduto in Guardians of the Galaxy #9, scritto da Al Ewing. Il numero, primo capitolo di una storia in due parti, risolve la sottotramapresunta morte di Quill, avvenuta qualche fascicolo addietro, svelando che in realtà era finito in una dimensione parallela dove il tempo passa in ...

Nel nono volume di Guardiani della Galassia di Al Ewing viene suggerita la vera inclinazione sessuale di Star Lord.