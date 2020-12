Gregoretti, Toninelli passa alle querele: “Contro di me campagna di disinformazione, violenze verbali e intimidazioni senza precedenti” (Di lunedì 14 dicembre 2020) “Sono stato fatto oggetto di di una campagna di gravissima disinformazione e di violenze verbali e aggressive intimidazioni senza precedenti. I responsabili saranno chiamati a pagare. Sono in corso accertamenti legali per la verifica degli scritti e delle pubblicazioni mediatiche che, a seguito della testimonianza resa il 12 dicembre scorso durante l’udienza preliminare relativa al processo a carico del Senatore Matteo Salvini, hanno diffuso notizie false e diffamatorie sul contenuto della deposizione”. E’ quanto ha detto il senatore M5S, Danilo Toninelli, a proposito del processo per il caso Gregoretti di cui la scorsa settimana è stato teste (leggi l’articolo). “Nel ribadire – aggiunge Toninelli – che non ho mai dichiarato di non ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 14 dicembre 2020) “Sono stato fatto oggetto di di unadi gravissimae die aggressiveprecedenti. I responsabili saranno chiamati a pagare. Sono in corso accertamenti legali per la verifica degli scritti e delle pubblicazioni mediatiche che, a seguito della testimonianza resa il 12 dicembre scorso durante l’udienza preliminare relativa al processo a carico del Senatore Matteo Salvini, hanno diffuso notizie false e diffamatorie sul contenuto della deposizione”. E’ quanto ha detto il senatore M5S, Danilo, a proposito del processo per il casodi cui la scorsa settimana è stato teste (leggi l’articolo). “Nel ribadire – aggiunge– che non ho mai dichiarato di non ...

