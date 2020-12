Gravina: «Rinnovo Mancini? Lo corteggio come una bellissima ragazza» (Di lunedì 14 dicembre 2020) Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato della Nazionale e del futuro di Roberto Mancini. Le sue parole anche sulla Champions League Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato dal palco del Golden Boy, evento organizzato da Tuttosport. ITALIA – «Io ricordo che abbiamo superato il primo turno battendo il record di successi consecutivi. C’è sempre chi ha voglia di trovare il lato negativo anche in questa cavalcato. Noi siamo andati ad Amsterdam ed è strano vedere l’Olanda giocare all’italiana. Vuol dire che c’è un cambiamento a livello di Nazionale ma anche per i club». Mancini – «Il mio auspicio lo conoscete: sto corteggiando Mancini come se fosse una bellissima ragazza. E’ lui l’artefice di questo progetto importante. Abbiamo un ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Gabriele, presidente della FIGC, ha parlato della Nazionale e del futuro di Roberto. Le sue parole anche sulla Champions League Gabriele, presidente della FIGC, ha parlato dal palco del Golden Boy, evento organizzato da Tuttosport. ITALIA – «Io ricordo che abbiamo superato il primo turno battendo il record di successi consecutivi. C’è sempre chi ha voglia di trovare il lato negativo anche in questa cavalcato. Noi siamo andati ad Amsterdam ed è strano vedere l’Olanda giocare all’italiana. Vuol dire che c’è un cambiamento a livello di Nazionale ma anche per i club».– «Il mio auspicio lo conoscete: sto corteggiandose fosse una. E’ lui l’artefice di questo progetto importante. Abbiamo un ...

