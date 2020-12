Gravina: “Il mondo del calcio è migliore di come viene rappresentato. Siamo un movimento vivo e di qualità” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il presidente federale Gabriele Gravina ha parlato a Tuttosport del momento vissuto dal calcio italiano:“C’era un’esigenza di dare una risposta concreta a questo mondo. Si fanno grandi sacrifici e servivano risposte. Poi ci ha mosso la passione, non solo la mia ma quella di milioni di italiani. E poi il senso di responsabilità e la lungimiranza perché non far ripartire un sistema economico così importante avrebbe determinato scompensi devastanti.Ho avvertito un senso di abbandono, di solitudine, in alcuni momenti. Non dimentico l’assenza, nei momenti cruciali, di alcune persone che appartengono a questo mondo. Ma la soddisfazione di far ripartire questa macchina è stata ancora maggiore. Dimostrare che il calcio è un mondo migliore di quello che viene ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il presidente federale Gabrieleha parlato a Tuttosport del momento vissuto dalitaliano:“C’era un’esigenza di dare una risposta concreta a questo. Si fanno grandi sacrifici e servivano risposte. Poi ci ha mosso la passione, non solo la mia ma quella di milioni di italiani. E poi il senso di responsabilità e la lungimiranza perché non far ripartire un sistema economico così importante avrebbe determinato scompensi devastanti.Ho avvertito un senso di abbandono, di solitudine, in alcuni momenti. Non dimentico l’assenza, nei momenti cruciali, di alcune persone che appartengono a questo. Ma la soddisfazione di far ripartire questa macchina è stata ancora maggiore. Dimostrare che ilè undi quello che...

