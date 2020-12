Gravina difende il mondo del pallone | “Migliore di come viene rappresentato”

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Il presidente della FIGC Gabrieleha parlato ai microfoni di Tuttosport del momento vissuto dal calcio italiano in questi mesi di emergenza pandemia da Covid-19 e diè stato disegnato dalle diverse persone che hanno avuto modo di dire la propria opinione suldelil calcio italiano (e non solo)caption id="attachment 936421" align="alignnone" width="594"(Getty Images)/caption"C’era un’esigenza di dare una risposta concreta a questo", ha detto. "Si fanno e si faranno grandi sacrifici e servivano delle risposte. Questoè stato mosso dalla passione, non solo la mia ma anche quella di milioni di italiani. E poi da non dimenticare il senso di ...