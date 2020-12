Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta in lacrime per il messaggio della madre (Video) (Di martedì 15 dicembre 2020) I figli so’ pezzi ‘e core. Al Grande Fratello Vip 5, Maria Teresa Ruta è scoppiata a piangere per il Video – messaggio che la madre le ha fatto recapitare nella Casa di Grande Fratello con l’aiuto della Produzione. L’ex conduttrice di Ok, è il prezzo è giusto, infatti, è finita in lacrime nella puntata serale di lunedì 14 dicembre 2020, la ventiseiesima puntata del reality show di Canale 5, condotta da Alfonso Signorini in prima serata. Maria Teresa si sente scarica… probabilmente isolata dal gruppo. Non si sente cercata, coinvolta, considerata. Solo stanchezza o sospetti fondati? #GFVIP pic.twitter.com/i3OO4zNJSh — Grande ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 15 dicembre 2020) I figli so’ pezzi ‘e core. AlVip 5,è scoppiata a piangere per ilche lale ha fatto recapitare nella Casa dicon l’aiutoProduzione. L’ex conduttrice di Ok, è il prezzo è giusto, infatti, è finita innella puntata serale di lunedì 14 dicembre 2020, la ventiseiesima puntata del reality show di Canale 5, condotta da Alfonso Signorini in prima serata.si sente scarica… probabilmente isolata dal gruppo. Non si sente cercata, coinvolta, considerata. Solo stanchezza o sospetti fondati? #GFVIP pic.twitter.com/i3OO4zNJSh —...

Linkiesta : Il governicchio Il confronto politico e sanitario con la Germania è impietoso e questa volta il nostro puntero non… - trash_italiano : Alfonso Signorini risponde ai dubbi sul televoto del #GFVIP, ma qualcosa non torna - trash_italiano : #GFVIP: dopo gli spagnoli, arrivano anche i brasiliani a salvare Adua Del Vesco - katyspearl : MTR la meno votata... vi meritate un grande fratello che dura 16 mesi con solo comodini come zolletta e pierpaolo,… - universoalice : ma samantha e filippo sanno che sono al grande fratello e non in un’agenzia di pulizie? ma che noia #GFVIP -