Grande Fratello Vip, Giulia Salemi: chi è, età, che lavoro fa, vita privata, amori e curiosità (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata del Grande Fratello Vip, in onda questa sera, lunedì 14 dicembre su Canale 5. In quest’articolo informazioni e curiosità su Giulia Salemi. Giulia Salemi: chi è, carriera Giulia Salemi è una showgirl e influencer italiana nata a Piacenza nel 1993. La bella Giulia si è fatta conoscere in tv grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip nel 2018. Prima di entrare nella casa più famosa d’Italia ha preso parte a Miss Italia 2014 vincendo la fascia di Miss Tv Sorrisi e Canzoni. Inoltre è stata ospite di numerose trasmissioni tv come “Tiki Taka”, “Quelli che il calcio” e Sottovoce”. È stata al centro di alcune polemiche per via di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata delVip, in onda questa sera, lunedì 14 dicembre su Canale 5. In quest’articolo informazioni esu: chi è, carrieraè una showgirl e influencer italiana nata a Piacenza nel 1993. La bellasi è fatta conoscere in tv grazie alla sua partecipazione alVip nel 2018. Prima di entrare nella casa più famosa d’Italia ha preso parte a Miss Italia 2014 vincendo la fascia di Miss Tv Sorrisi e Canzoni. Inoltre è stata ospite di numerose trasmissioni tv come “Tiki Taka”, “Quelli che il calcio” e Sottovoce”. È stata al centro di alcune polemiche per via di ...

