Grande Fratello Vip 2020, le anticipazioni sulla puntata del 14 dicembre: concorrenti, ultime news (Di lunedì 14 dicembre 2020) Grande Fratello Vip 2020, le anticipazioni puntata del 14 dicembre: concorrenti, ultime news Questa sera, lunedì 14 dicembre 2020, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 26esima puntata del Grande Fratello Vip 2020. Alfonso Signorini alla conduzione; Pupo e Antonella Elia, nei ruoli di opinionisti in studio. Ma quali sono le anticipazioni? Cosa succederà stasera, 14 dicembre 2020? Di seguito tutte le anticipazioni nel dettaglio. anticipazioni Quella di stasera sarà una puntata del GF Vip davvero ricca di contenuti e novità. Nel ... Leggi su tpi (Di lunedì 14 dicembre 2020)Vip, ledel 14Questa sera, lunedì 14, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 26esimadelVip. Alfonso Signorini alla conduzione; Pupo e Antonella Elia, nei ruoli di opinionisti in studio. Ma quali sono le? Cosa succederà stasera, 14? Di seguito tutte lenel dettaglio.Quella di stasera sarà unadel GF Vip davvero ricca di contenuti e novità. Nel ...

trash_italiano : Alfonso Signorini risponde ai dubbi sul televoto del #GFVIP, ma qualcosa non torna - trash_italiano : #GFVIP: dopo gli spagnoli, arrivano anche i brasiliani a salvare Adua Del Vesco - vladiluxuria : @matteorenzi per screditare @GiuseppeConteIT tira in ballo Casalino che telefona alle redazioni dei giornali dicend… - infoitcultura : GRANDE FRATELLO VIP 2020 Diretta e eliminato | Samantha de Grenet nuova concorrente! - infoitcultura : Grande Fratello Vip 2020 televoto | come votare i concorrenti edizione 2020 -