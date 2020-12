Granada | Martinez | «Napoli tra le grandi Che emozione al Maradona»

Leggi su calcionews24

Diego, allenatore del Siviglia, ha parlato dopo il sorteggio di Europa League che mette gli andalusi di fronte al Napoli. «Sapevamo di incontrare un avversario difficile, in questo caso peschiamo una grande d'Italia, una squadra prestigiosa di uno dei campionati migliori al mondo in uno stadio che porta il mitico nome di Diego Armando. Un sogno per tutti i tifosi vivere questa doppia sfida, sappiamo che sarà difficile ma allo stesso tempo esaltante».