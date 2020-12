Governo: tutti lo vogliono nessuno lo chiede, fantasma rimpasto si allontana/Adnkronos (3) (Di lunedì 14 dicembre 2020) (Adnkronos) - Altro ministro in affanno Paola De Micheli, responsabile del ministero delle Infrastrutture, messa sotto accusa dai grillini per la gestione dei trasporti nella seconda ondata della pandemia. C'è chi poi ricorda, in queste ore, l''incidente' della lettera del Mit a Conte -resa nota nelle ore immediatamente precedenti alla riunione fiume di luglio scorso che decretò l'accordo su Autostrade- in cui si riportava il parere dell'Avvocatura di Stato sui rischi legati a un'eventuale revoca: "Conte non se la legò al dito - assicura un ministro - ma certo se dovesse saltare non sarà lui a stracciarsi le vesti...". Al suo posto potrebbe subentrare il capogruppo dem Graziano Delrio, un 'cambio interno' ma non per questo meno indolore. Sul fronte dei ministeri grillini, nel mirino di dem e Iv ci sarebbe soprattutto la ministra della Scuola Lucia Azzolina, che ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) () - Altro ministro in affanno Paola De Micheli, responsabile del ministero delle Infrastrutture, messa sotto accusa dai grillini per la gestione dei trasporti nella seconda ondata della pandemia. C'è chi poi ricorda, in queste ore, l''incidente' della lettera del Mit a Conte -resa nota nelle ore immediatamente precedenti alla riunione fiume di luglio scorso che decretò l'accordo su Autostrade- in cui si riportava il parere dell'Avvocatura di Stato sui rischi legati a un'eventuale revoca: "Conte non se la legò al dito - assicura un ministro - ma certo se dovesse saltare non sarà lui a stracciarsi le vesti...". Al suo posto potrebbe subentrare il capogruppo dem Graziano Delrio, un 'cambio interno' ma non per questo meno indolore. Sul fronte dei ministeri grillini, nel mirino di dem e Iv ci sarebbe soprattutto la ministra della Scuola Lucia Azzolina, che ...

