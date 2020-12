Governo: tutti lo vogliono nessuno lo chiede, fantasma rimpasto si allontana/Adnkronos (2) (Di lunedì 14 dicembre 2020) (Adnkronos) - Tornando al rimpasto vero e proprio, alcuni temono che rimettere mano alla formazione possa condurre, in un baleno, a una crisi al buio: "Pensi di toccare due o tre poltrone e alla fine ti ritrovi che ti sfilano anche la tua", sintetizza un big di Governo. Per evitare rischi, l'ideale sarebbe un''operazione chirurgica', rapida e il più indolore possibile, sacrificando magari i ministri 'tecnici' per accontentare la politica: leggi Viminale. Così si potrebbe pensare a un passo indietro della ministra Luciana Lamorgese, al suo posto potrebbe subentrare il vicesegretario del Pd Andrea Orlando, anche se per placare gli animi di Italia Viva e dei renziani una buona mossa potrebbe essere quella di cedere il ministero degli Interni a Ettore Rosato, considerato sulla rampa di lancio di Iv. Sebbene da Italia Viva si continui ad ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) () - Tornando alvero e proprio, alcuni temono che rimettere mano alla formazione possa condurre, in un baleno, a una crisi al buio: "Pensi di toccare due o tre poltrone e alla fine ti ritrovi che ti sfilano anche la tua", sintetizza un big di. Per evitare rischi, l'ideale sarebbe un''operazione chirurgica', rapida e il più indolore possibile, sacrificando magari i ministri 'tecnici' per accontentare la politica: leggi Viminale. Così si potrebbe pensare a un passo indietro della ministra Luciana Lamorgese, al suo posto potrebbe subentrare il vicesegretario del Pd Andrea Orlando, anche se per placare gli animi di Italia Viva e dei renziani una buona mossa potrebbe essere quella di cedere il ministero degli Interni a Ettore Rosato, considerato sulla rampa di lancio di Iv. Sebbene da Italia Viva si continui ad ...

antoniopalmieri : Ho visto lo spot del #governo per la campagna vaccinazione anti #Covid_19. Fermo restando che facciamo tutti il tif… - gennaromigliore : Tra tutti, mi pare che Renzi e Italia Viva siano stati i più chiari: No a rimpasti o altri posti, anzi, mettiamo a… - Mov5Stelle : Se Salvini potesse chiedere un regalo per gli italiani cosa sceglierebbe? Tutti risponderebbero: la fine della Pand… - pentagram54 : RT @GiuseppePalma78: Il governo dice: dal 13/12 in poi - fatta eccezione per 25, 26 e 1 - potete uscire. Chiaramente, dopo mesi di restrizi… - Steva781 : @areadirigore @GiorgiaMeloni E già perché nelle piazze erano tutti di cdx, voi i bravi.... Gli Irresponsabili sono… -