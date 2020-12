Governo, Sileri (M5S): “Crisi? Me ne infischio, io lavoro” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Crisi di Governo, parla il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri. “Ho avuto questa ‘malaugurata’ possibilità di entrare in politica. E’ dal 2018 che ogni 6 mesi si parla di rimpasto, di cadute di Governo eccetera. Per dire la verità, io me ne infischio. Sulla mia scrivania ci sono tonnellate di carte, tra piani pandemici e altro. Io lavoro dalla mattina alla sera. Se poi domani qualcuno stacca la spina e mi dice che devo andare a casa, io fino a quel momento avrò lavorato”. Così Sileri, intervenuto questa mattina ad Agorà su Rai 3. ARTICOLO Recovery Fund, Anzaldi (Italia Viva): “La gestione dei 209 miliardi deve passare dal Parlamento” Crisi di Governo, Sileri: “Continuerò a servire lo Stato facendo il medico, perché stare vicino alle persone che soffrono è ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 14 dicembre 2020) Crisi di, parla il viceministro alla Salute Pierpaolo. “Ho avuto questa ‘malaugurata’ possibilità di entrare in politica. E’ dal 2018 che ogni 6 mesi si parla di rimpasto, di cadute dieccetera. Per dire la verità, io me ne. Sulla mia scrivania ci sono tonnellate di carte, tra piani pandemici e altro. Io lavoro dalla mattina alla sera. Se poi domani qualcuno stacca la spina e mi dice che devo andare a casa, io fino a quel momento avrò lavorato”. Così, intervenuto questa mattina ad Agorà su Rai 3. ARTICOLO Recovery Fund, Anzaldi (Italia Viva): “La gestione dei 209 miliardi deve passare dal Parlamento” Crisi di: “Continuerò a servire lo Stato facendo il medico, perché stare vicino alle persone che soffrono è ...

