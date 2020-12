**Governo: Salvini, 'squallido si parli di rimpasti'** (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Non faccio scommesse" sulla durata del governo ma "ritengo squallido che mentre tutta Italia ha il problema della salute, dei nonni che non si vedono da mesi, del lavoro che balla, dei figli che non sanno quando torneranno a scuola, in questo momento le riunioni del governo non sono su questi temi ma sono sui rimpasti, sui servizi segreti, sui sottosegretari. Questo e' veramente triste". Lo dice Matteo Salvini a Quarta Repubblica su Rete4. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Non faccio scommesse" sulla durata del governo ma "ritengoche mentre tutta Italia ha il problema della salute, dei nonni che non si vedono da mesi, del lavoro che balla, dei figli che non sanno quando torneranno a scuola, in questo momento le riunioni del governo non sono su questi temi ma sono sui, sui servizi segreti, sui sottosegretari. Questo e' veramente triste". Lo dice Matteoa Quarta Repubblica su Rete4.

