Governo | Salvini | ' M5S bloccava tutto e Lega ha mollato | mi auguro stessa coerenza'

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Quando io ho visto che il nostro vecchio Governo non andava da nessuna parte perché Bonafede, Di Maio, Toninelli bloccavano tutto non abbiamo fatto rimpasti ma per coerenza abbiamo mollato sette poltrone. Mi auguro che un minimo della stessa coerenza ce l'abbia qualcun altro...". Lo dice Matteo Salvini a Quarta Repubblica su rete4.

