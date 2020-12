**Governo: Meloni, 'mai con Pd e M5S, se cade unica strada elezioni'** (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Nessun sostegno a questo Governo, prima cade Conte e meglio è. Per Fratelli d'Italia non esiste alcuna possibilità di un Esecutivo insieme a Pd e M5S. L'unica strada sono le elezioni, perché alla Nazione serve un governo forte e stabile. Non è vero che non si può votare". Lo ha detto Giorgia Meloni all'assemblea nazionale Fdi. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Nessun sostegno a questo Governo, primaConte e meglio è. Per Fratelli d'Italia non esiste alcuna possibilità di un Esecutivo insieme a Pd e M5S. L'sono le, perché alla Nazione serve un governo forte e stabile. Non è vero che non si può votare". Lo ha detto Giorgiaall'assemblea nazionale Fdi.

