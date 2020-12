Governo | Martella | ' se crisi si va al voto anticipato'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Non siamo disponibili ad avventure, aal buio. Da certe situazione si sa come si entra ma non si sa come si esce e mi sembra improbabile che si possano formare altre maggioranze in Parlamento. Credo che se dovesse implodere questa maggioranza ci sarebbero le urne come alternativa". Lo dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Andrea, a Tg2post. "Siamo disponibili a un confronto con le opposizioni, ad una leale collaborazione istituzionale con le regioni, ma no a undi unità nazionale".